Скрипаль Кондратів закликає рятувати зруйновані українські замки

Скрипаль Святослав Кондратів презентував нову композицію «Ехо» та музичне відео до неї. Робота покликана привернути увагу до напівзруйнованих українських замків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі віртуоза.

Як відомо, авторський проект #СвітОчимаСкрипаля відомий музичними відео, які Маестро знімає у різноманітних куточках світу на свої композиції. Цього разу зйомки кліпу проходили в мальовничих місцях Тернопільщини. Серед головних локацій – загадковий та містичний Червоногородський замок, найвищий в Україні Джуринський водоспад та унікальні краєвиди Дністровського каньону.

Саме цим відео музикант хоче привернути увагу до українських замків, які, на жаль, перебувають у напівзруйнованому стані, але є одними з найпривабливіших туристичних об’єктів нашої країни.

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«Я об’їздив багато країн по всьому світу, бував на різних континентах, але цим відео хочу показати чудові мальовничі місця в Україні, їх дуже багато, і вони, на жаль, не достатньо відомі, – розповідає Святослав Кондратів. Але повірте мені, перебуваючи там, ти отримуєш не менше натхнення і задоволення, ніж будь де в світі. Композиція, яка звучить у відео увійде до концептуально нового альбому, в підтримку якого восени ми вирушимо в черговий тур Україною. Тож готуючись до наступного концертного сезону, я вирішив поекспериментувати і ще більше наблизити скрипку до сучасних бітів та ритмів. Але основною ж, звісно, завжди залишається мелодія. Бо скрипка, як і голос, чіпляє слухача своєю лірикою».