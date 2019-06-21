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Скрипаль Кондратів закликає рятувати зруйновані українські замки

Андрій Котенський

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Скрипаль Святослав Кондратів презентував нову композицію «Ехо» та музичне відео до неї. Робота покликана привернути увагу до напівзруйнованих українських замків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі віртуоза.

Як відомо, авторський проект #СвітОчимаСкрипаля відомий музичними відео, які Маестро знімає у різноманітних куточках світу на свої композиції. Цього разу зйомки кліпу проходили в мальовничих місцях Тернопільщини. Серед головних локацій – загадковий та містичний  Червоногородський замок, найвищий в Україні Джуринський водоспад та унікальні краєвиди Дністровського каньону.

Саме цим відео музикант хоче привернути увагу до українських замків, які, на жаль, перебувають у напівзруйнованому стані, але є одними з найпривабливіших туристичних об’єктів нашої країни.

«Я об’їздив багато країн по всьому світу, бував на різних континентах, але цим відео хочу показати чудові мальовничі місця в Україні, їх дуже багато, і вони, на жаль, не достатньо відомі, – розповідає Святослав Кондратів. Але повірте мені, перебуваючи там, ти отримуєш не менше натхнення і задоволення, ніж будь де в світі. Композиція, яка звучить у відео увійде до концептуально нового альбому, в підтримку якого восени ми вирушимо в черговий тур Україною. Тож готуючись до наступного концертного сезону, я вирішив поекспериментувати і ще більше наблизити скрипку до сучасних бітів та ритмів.   Але основною ж, звісно, завжди залишається мелодія. Бо скрипка, як і голос, чіпляє слухача своєю лірикою».

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