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Невідомі облили фарбою фасад консульства Білорусі у Львові. Поліція відкрила кримінал

Соломія Головіна

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У Львові поліцейські встановлюють особи зловмисників, які облили фарбою фасад будівлі дипломатичної установи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, до  Франківського відділу поліції сьогодні, 21 червня, надійшло повідомлення від працівника однієї з дипломатичних установ, розташованої на вулиці Героїв УПА у Львові про те, що протягом ночі невідомі облили фарбою вікно, двері та таблицю з написом назви представництва іноземної держави.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини правопорушення та причетних до цього осіб.

Власне як поінформував у Facebook депутат міськради Ігор Зінкевич, фарбою облили консульство Білорусі.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до п’яти років обмеження волі.

Фото: Facebook-сторінка Ігоря Зінкевича

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