На Золочивщині серійний крадій сів за ґрати на 4,5 роки

У Миколаєві, що на Львівщині до 4 років та 6 місяців позбавлення волі засудили 44-річного серійного крадія. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Затримали зловмисника у січні 2018 року, коли той намагався вчинити новий злочин.

У той час у нього ще тривав іспитовий термін за попереднє правопорушення.

Лиходій проник до квартири 69-річної жительки Миколаєва через вікно та намагався викрасти цінні речі.

Проте, працівники Миколаївського відділення поліції, які оперативно зреагували на телефонне повідомлення, спіймали його «на гарячому».

Суд призначив покарання до 4 років та 6 місяців позбавлення волі.