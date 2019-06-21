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На Золочивщині серійний крадій сів за ґрати на 4,5 роки

Анастасія Мельник

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У Миколаєві, що на Львівщині до 4 років та 6 місяців позбавлення волі засудили 44-річного серійного крадія. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури області.

 

Затримали зловмисника у січні 2018 року, коли той намагався вчинити новий злочин.

У той час у нього ще тривав іспитовий термін за попереднє правопорушення.

Лиходій проник до квартири 69-річної жительки Миколаєва через вікно та намагався викрасти цінні речі.

Проте,  працівники Миколаївського відділення поліції, які оперативно зреагували на телефонне повідомлення, спіймали його «на гарячому».

Суд призначив покарання до 4 років  та 6 місяців позбавлення волі.

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