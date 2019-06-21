На Сихові ремонтують вулицю Луганську

У Львові з квітня триває поточний ремонт вулиці Луганська. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

«Ми вже провели ремонт вул. Луганської на ділянці від ТЦ «Рукавичка» до вул. Зелена. Також великий об’єм робіт виконаний на вул. Зелена — від вул. Дністровської до кільця на вул. Дж. Вашингтона, а також на перехресті вул. Пасічна-вул. Пимоненка.

На минулому пленарному засіданні сесії нам додатково виділили 6 млн грн, тому роботи з поточного ремонту доріг у нашому районі триватимуть. Зараз ми оголосили процедури закупівлі і чекаємо завершення всіх тендерних процедур», — розповіла голова Сихівської РА Галина Гладяк.

За словами начальника відділу комунального господарства Сихівської РА Віктора Західного, вул. Луганська була в поганому технічному стані після зимового періоду. Як тимчасовий варіант, на цій вулиці провели ліквідацію гостроаварійної ямковості.

«З квітня ми розпочали ремонт вулиці Луганської більшими картами — йдеться про відфрезерування старого асфальту і влаштування нового. Асфальт хороший і роботи виконуються відповідно до технології», — додав Віктор Західний.