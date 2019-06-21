На Підзамче збудують новий готель

ТзОВ «Калинка» зведе на вул. Замарстинівській, 25 готельний комплекс. Відповідні містобудівні умови та обмеження сьогодні, 21 червня, видав виконавчий комітет міської ради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Новий готель знаходитиметься на Підзамче, поруч із Палацом культури ім. Гната Хоткевича.

Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 0,18 га, цільове призначення якої – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Ділянка також належить до зони Ж-2, зони малоповерхової квартирної житлової забудови, і входить у межі історичного ареалу Львова.

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Для того, аби спорудити готельний комплекс, ТзОВ «Калинка» знесе існуючі занедбані будівлі.

Своїм рішення виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 70%, а також встановив, що висота майбутнього готелю не повинна перевищувати 21 м. За попередніми даними, готель матиме 6 поверхів.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Калинка» зареєстроване за адресою майбутнього готелю – на вул. Замарстинівській, 25. Його засновником є Любомир Борис. При цьому йому належить ще низка компаній, що займаються будівництвом, нерухомістю, пошиттям одягу, торгівлею.

ТзОВ «Калинка» існує з 1996 року, основний вид діяльності вказаний як діяльність ресторанів і надання послуг мобільного харчування. Розмір статутного капіталу підприємства становить майже 16,5 млн грн.

Як повідомляв Львівський портал, ТзОВ «Калинка» причетне до будівництва багатофункціонального центру біля іподрому на вул. Стрийській.