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На Одещині попрощалися з 11-річною Даринкою

Анастасія Мельник

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В Іванівці Одеської області сьогодні, 21 червня, поховали вбиту 13 червня 11-річну Дарину Лук’яненко. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

 

За словами В’ячеслава Аброськіна, вбивця заарештований та буде нести покарання.

«Поки ми не посилимо відповідальність за статеві злочини відносно дітей, не зробимо реєстр засуджених за статеві злочини, вже сьогодні може бути зґвалтована або вбита інша дитина.

Як завжди, сьогодні ще про це поговорять, а вже завтра всі забудуть й так до вбивства іншої дитини», – написав В’ячеслав Аброськін.

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