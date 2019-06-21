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На кордоні впіймали нелегала з Тунісу, який прямував до Польщі

Соломія Головіна

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На Львівщині неподалік кордону прикордонники затримали 20-річного громадянина Тунісу, який поза пунктом пропуску намагався дістатися до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

 

Інформацію про ймовірного порушника надали мешканці села Шегині, відтак група реагування однойменного прикордонного підрозділу невдовзі розшукала та затримала невідомого. Порушником виявився громадянин Тунісу, 1999 року народження. До України чоловік дістався легальним шляхом, певний час проживав у різних регіонах та невдовзі вдався до незаконної подорожі до ЄС.

Іноземця затримано в адміністративному порядку, рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України прийматиме суд.

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