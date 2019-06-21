Львів’ян запрошують на концерт флейтиста Жана-Крістофа Фріша

У неділю, 23 червня, у Львові відбудеться концерт «Air with ornaments» французького флейтиста та популяризатора музики епохи бароко Жана-Крістофа Фріша. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Відтоді, як він створив ансамбль «XVIII-21, Кочове бароко», почалися його дослідження взаємодії європейської барокової та народної музики, що справили на сучасників велике враження. З цим проектом науковець відвідував та вивчав музику багатьох країн різних континентів, зокрема Індонезії, Ізраїлю, Болівії, Бразилії, Китаю, Камбоджі, Марокко, Норвегії, Афганістану, Сирії. З 2014 року Жан-Крістоф року керує магістерською програмою інтерпретації барокової музики у Сорбонні. Спираючись на неймовірні поступи музикологічних відкриттів, Жан створює сміливе звучання музичної програми», – розповідають організатори.

Свої досягнення Жан-Крістоф Фріш продемонструє львів’янам у своїй сольній флейтовій програмі 23 червня о 15:00 у дзеркальній залі палацу Потоцьких в рамках Фестивалю давньої музики у Львові.

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