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Львів’ян запрошують на «Форум Відповідального Волонтерства»

Андрій Котенський

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Сьогродні, 21 червня, у Центрі Шептицького стартує Форум Відповідального Волонтерства. Його ціль – дати зацікавленим людям знання, що допоможуть з турботою та креативом провадити добру працю з людьми поважного віку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

«Форум Відповідального Волонтерства допоможе Вам краще зрозуміти літніх людей. Якщо Вам цікаве волонтерство з літніми людьми, або просто хочете зрозуміти природу Ваших бабусь та дідусів, тоді гайда до нас. 21 червня в Центрі Шептицького і 22 червня в Львівському геріатричному пансіонаті ми з нетерпінням чекатимемо на Вас. Два дні корисної та практичної інформації, а головне — знайомство з чудовими людьми елегантного віку», — розповіла координатор події Оксана Бриндзак.

Подія відбуватиметься упродовж 21 та 22 червня з 11.30 до 17.00 год. Місце проведення: 21 червня — Центр Шептицького, 203 аудиторія. 22 червня — Львівський геріатричний пансіонат.

Вхід безкоштовний.

Реєстрація: https://forms.gle

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