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Для Львова за 49 тисяч створили промоційний мультик

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 21 червня, відділ промоції міста презентував новий промоційно-анімаційний ролик про Львів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

 

Відео зробили з всіх патернів бренд-буку, які описують Львів: кавування, батяри, велорух, трамвай, музиканти, студенти, ІТ-спеціалісти, книголюби, туристи тощо.

«Стиль цього мультику — це покадрова анімація, стоп-моушн. Хотілось передати атмосферність, фактурність, а не зняти звичну комп’ютерну анімацію. Всі ці малюнки вирізалися з паперу і методом покадрового анімування переміщалось у 40-секундний ролик. Це досить довгий процес, тому зйомка мультика зайняла десь 60−70 годин», — розповів аніматор, директор студії «Дзвонкмоушн» Роман Дзвонковський.

Вартість виготовлення ролика — 49 тисяч гривень.

Проморолик (україномовна та англомовна версії) буде транслюватися в кінотеатрах Львова, у презентаціях на всеукраїнських та міжнародних заходах з ціллю промоції міста.

Офіційна презентація промоційного мультику відбудеться 26 червня о 18.00 у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17). На цій презентації будуть присутні всі ті, хто долучився до створення бренд-буку міста, до анімаційного ролика. Після показу мультика відбудеться дискусія щодо подальших кроків промоції Львова.

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