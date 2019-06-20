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ЄС продовжив санкції проти Росії через анексію Криму

Соломія Головіна

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Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти Росії за анексію Криму до 23 червня 2020 року. Про це йдеться у повідомленні європейського органу, передає Укрінформ.

 

«20 червня 2019 року Рада (ЄС – ред.) продовжила обмежувальні заходи, які були запроваджені проти Росії за анексію Криму й Севастополя, до 23 червня 2020 року», – йдеться у прес-релізі.

Рада зазначила, що йдеться про заборону імпорту товарів з Криму й Севастополя до ЄС, інвестиції й туристичні послуги на півострові та експорт деяких товарів і технологій кримським компаніям.

В Європейському відомстві ще раз наголосили, що ЄС підтримує суверенітет й територіальну цілісність України, а також не визнає й продовжує засуджувати порушення міжнародного права з боку Росії.

Як повідомлялося, посли країн-членів Європейського Союзу 12 червня погодили рішення про продовження на рік санкцій проти Росії за анексію Криму.

Європейський Союз у липні 2014 року запровадив економічні санкції проти Росії за анексію Криму та дії з дестабілізації ситуації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

У березні 2015 року Європейська Рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією Мінських домовленостей. Відтоді ЄС постійно продовжує економічні санкції проти РФ.

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