Тонна фарби холі: у Львові вперше проведуть Кольоровий пробіг

Навпроти входу в головний корпус Франкового вишу 22 червня відбудеться старт першого Кольорового пробігу у Львові New Balance Lviv Color Run 2019. Цей забіг – це сотні учасників, тонна фарби холі, різні дистанції на вибір та спільна участь у доброчинності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

При цьому у мерії наголосили, що на час забігу відбудуться зміни в русі громадського транспорту.

Кольоровий пробіг Color Run започатковано до Дня захисту дітей у важкому для України 2014 році командою Київського бігового клубу «KM Running club».

«Наша мета – піднімати дух українців, об’єднувати абсолютно різних людей заради спорту та добрих справ, зробити Україну здоровішою, добрішою та щасливішою! Захід 22 червня буде розпочато з хвилини мовчання до Дня скорботи та вшанування пам’яті всіх загиблих», – зазначають організатори.

Кожен учасник пробігу отримує перед стартом спеціальну білу футболку від New Balance Україна, стартовий номер та пакет індійської фарби холі. Окрім того, бігуни матимуть змогу зробити благодійний внесок в обмін на ексклюзивну сувенірну продукцію.

Дорослі учасники забігу можуть обрати одну з двох дистанцій: 3 та 6 км. Для дітей передбачені старти на 800, 400 та 200 м з подарунками на фініші.

Після забігу на учасників чекає Color Run Creative Аwards – церемонія нагородження у номінаціях за найкращий костюм, найбільшу команду тощо. Учасники візьмуть участь у лотереї-розіграші цінних призів від партнерів та флешмобі «Український прапор із фарб холі», а також зроблять безліч світлин на згадку.

Благодійним партнером New Balance Lviv Color Run у 2019 році став фонд «Ти не один». Саме на здійснення великих мрій маленьких пацієнтів буде спрямовано 100% коштів від реєстрації на три дитячі дистанції «Здійсни мрію», 100 грн від кожної корпоративної реєстрації та частково кошти від сувенірної продукції.

Програма

15:00 – Початок роботи стартового містечка: реєстрація, kids zone

16:00 – Руханка для дітей

16:15 – Старт для дітей на дистанції 800 м (Тигренята)

16:30 – Старт для дітей на дистанції 400 м (Ластівки)

16:40 – Старт для дітей на дистанції 200 м (Зайчики)

16:50 – Загальна руханка

16:55 – Святкове відкриття New Balance Lviv Color Run з фарбами холі

17:00 – Старт забігів на 3 та 6 км

18:00 -19:00 – Розважальна програма, святкова лотерея. Kids zome та Lviv Color Run Creative Awards

Реєстрація на Кольоровий пробіг триває на сайті: www.colorrun.com.ua/lviv.