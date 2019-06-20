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На Золочівщині зіткнулися два автомобілі: один загиблий та ще двоє госпіталізовані

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 20, червня, на автодорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська  поблизу села Червоне Золочівського району Львівської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «Фольксваген Кадді»  та мікроавтобуса  «Форд Транзит». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

За словами правоохоронців, зіткнулися автомобіль «Фольксваген Кадді» під керуванням 67-річного жителя Золочева та мікроавтобус «Форд Транзит», яким керував 40-річний мешканець Закарпаття.

Від отриманих травм водій «Фольксвагена» помер на місці події. Пасажирів «Форда», 63-річного чоловіка та 12-річного хлопчика, які є мешканцями Закарпатської області, із тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню. Діагнози наразі уточнюються.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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