На Золочівщині зіткнулися два автомобілі: один загиблий та ще двоє госпіталізовані

Сьогодні, 20, червня, на автодорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська поблизу села Червоне Золочівського району Львівської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «Фольксваген Кадді» та мікроавтобуса «Форд Транзит». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За словами правоохоронців, зіткнулися автомобіль «Фольксваген Кадді» під керуванням 67-річного жителя Золочева та мікроавтобус «Форд Транзит», яким керував 40-річний мешканець Закарпаття.

Від отриманих травм водій «Фольксвагена» помер на місці події. Пасажирів «Форда», 63-річного чоловіка та 12-річного хлопчика, які є мешканцями Закарпатської області, із тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню. Діагнози наразі уточнюються.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.