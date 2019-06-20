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На трасі Львів–Золочів ДТП. Є постраждалі

Андрій Котенський

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На трасі Львів–Золочів за кілька кілометрів перед селом Червоне трапилося потужне зіткнення авто.  Є постраждалі. Про це повідомляють очевидці події у каналі Варта1, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За попередніми даними зіткнулися мінівен із фургоном. Усі живі, однак у зіткненні постраждав хлопчик та однин чоловік.

Поліція та швидка уже прибули на місце події.

За словами водія фури, який рухався позаду, причиною аварії міг стати незрозумілий маневр водія мінівену Volkswagen, що з незрозумілих причин різко виїхав на смугу зустрічного руху.

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