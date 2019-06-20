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На Львівщині стартував конкурс «Ровером по Розточчю»

Анастасія Мельник

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У Львівській області розпочався конкурс «Ровером по Розточчю», який має на меті показати усі красу цього регіону. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській ОДА.

 

Участь у конкурсі можуть брати всі охочі. На конкурс подають малюнки, фотографії, вірші оповідання та відеороботи присвячені природі регіону Розточчя та можливостям його туристичного потенціалу. Зокрема, мова йде про велотуризм, як про екодружній вид туризму у межах регіону Розточчя. Адже він багатий на веломаршрути та об’єднує дві країни – Польщу та Україну.

Учасники конкурсу повинні надіслати роботи та інформацію про автора на поштову адресу департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА (79026, м.Львів, вул.Стрийська, 98) зазначивши на листі: конкурс «Ровером по Розточчю» та їх електронний варіант на електронну скриньку: biores_lviv@ukr.net (малюнки і фотоматеріали обов’язково повинні бути подані організатору у паперовому варіанті) до 16 серпня 2019 року.

Автори найкращих робіт отримають символічні подарунки від Львівської облдержадміністрації, а їх роботи візьмуть участь у виставках під час проведення екологічних заходів.

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