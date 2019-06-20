ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські ватерполісти «голяка» запрошуватимуть на 70-річчя свого клубу

Андрій Котенський

|

Чоловічий ватерпольний клуб «Динамо» запрошує львів’ян та гостей міста на святкування свого 70-річчя. Відвідувачі мають можливість три дні провести у компанії однієї із найкращих спортивних команд України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ВК «Динамо» Львів.

 

Завтра, об 13:30 львівські ватерполісти зберуться біля Ратуші у Львові у своїй звичній спортивній формі – плавках. А потім 10 «іхтіандрів» проїдуться у трамваї, де роздаватимуть квитки-запрошення на матчі.

Окрім того, 21-го червня о 15:00 разом на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку з’явиться унікальний спортивний арт-об’єкт – найбільший ватерпольний м’яч у світі! Його діаметр — 3,5 метри. Усе, аби перенести атмосферу яскравої та захоплюючої гри на воді – до центру міста.

22-го червня (18:30 – 21:30) та 23-го червня (12:00 – 16:00) відбудуться змагання у басейні СКА. Там пройдуть півфінали, матч за третє місце й фінал Кубку України із водного поло.

Команди-учасниці: КЗ ЛОР «ЛУФК» (м. Львів), збірна Харківської обл. (м. Харків), ВК «Маріуполь» (м. Маріуполь), ВК «Динамо» Львів» (м. Львів).

Після фінальних змагань, о 17:30 – урочистості до 70-річчя ВК «Динамо» у спортивному комплексі «Євроспорт». Там найкращі гравці клубу отримають почесні відзнаки, а також презентують книгу та фільм про «Динамо».

Для довідки: «Динамо» — чоловічий ватерпольний клуб зі Львова, заснований у 1949-му році. П’ятиразовий чемпіон, багаторазовий срібний і бронзовий призер чемпіонату України. Семиразовий володар Кубка України.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах
Анастасія ПИЖ
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах

Прямуючи до супермаркету за продуктами, мешканці Галичини  хочуть обрати безпечні для здоров’я харчі та розумно витрачат...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти
Соломія Головіна
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти

Цього тижня на сцені Львівської національної опери – урочисте концертне відкриття Фестивалю давньої музики у Львові, а т...

Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...