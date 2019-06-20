Львівські ватерполісти «голяка» запрошуватимуть на 70-річчя свого клубу

Чоловічий ватерпольний клуб «Динамо» запрошує львів’ян та гостей міста на святкування свого 70-річчя. Відвідувачі мають можливість три дні провести у компанії однієї із найкращих спортивних команд України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ВК «Динамо» Львів.

Завтра, об 13:30 львівські ватерполісти зберуться біля Ратуші у Львові у своїй звичній спортивній формі – плавках. А потім 10 «іхтіандрів» проїдуться у трамваї, де роздаватимуть квитки-запрошення на матчі.

Окрім того, 21-го червня о 15:00 разом на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку з’явиться унікальний спортивний арт-об’єкт – найбільший ватерпольний м’яч у світі! Його діаметр — 3,5 метри. Усе, аби перенести атмосферу яскравої та захоплюючої гри на воді – до центру міста.

22-го червня (18:30 – 21:30) та 23-го червня (12:00 – 16:00) відбудуться змагання у басейні СКА. Там пройдуть півфінали, матч за третє місце й фінал Кубку України із водного поло.

Команди-учасниці: КЗ ЛОР «ЛУФК» (м. Львів), збірна Харківської обл. (м. Харків), ВК «Маріуполь» (м. Маріуполь), ВК «Динамо» Львів» (м. Львів).

Після фінальних змагань, о 17:30 – урочистості до 70-річчя ВК «Динамо» у спортивному комплексі «Євроспорт». Там найкращі гравці клубу отримають почесні відзнаки, а також презентують книгу та фільм про «Динамо».

Для довідки: «Динамо» — чоловічий ватерпольний клуб зі Львова, заснований у 1949-му році. П’ятиразовий чемпіон, багаторазовий срібний і бронзовий призер чемпіонату України. Семиразовий володар Кубка України.