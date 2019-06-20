ОСТАННІ НОВИНИ

Фасади 30 медзакладів Львова прикрасили квітами

Вероніка Рой

|

У Львові заквітчали фасади міських закладів охорони здоров’я і висадили квіти на клумбах. Загалом квітами прикрасили близько 30 медичних установ — лікарні, поліклініки й амбулаторії сімейної медицини, у яких були на те технічні можливості. Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я міста, передає прес-служба ЛМР.

 

Зокрема, у Львові прикрасили квітами: дитячу клінічну лікарню на вул. П. Орлика, 4; клінічний пологовий будинок № 1 на вул. Мечникова, 8; клінічну лікарню швидкої медичної допомоги на вул. Миколайчука, 9; 8-му клінічну лікарню на вул. Навроцького, 23; міську лікарню «Госпіс» на вул. Котляревського, 53 та інші.

Як повідомляється, зелень на фасадах, балконах, вікнах сприяє покращенню мікроклімату в місті, адже забезпечує більше свіжого повітря, а також робить місто значно красивішим.

Нагадаємо, у Львові оголосили конкурс «Квітучий Лев 2019», мета якого – відзначення найкращих квіткових композицій, створених мешканцями у місті.

Фото: ЛМР

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін
Омелян ШЕВЧУК
Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін

Чи можливо використовувати в Україні  сучасну європейську бізнес-модель, якщо розвиваєш свою справу в галузі торгівлі? Т...

Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»
Соломія Головіна
Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»

Цього тижня Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» Дж. Верді, «Коли цвіте папороть» Є. Станковича, які отримал...

Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах
Анастасія ПИЖ
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах

Прямуючи до супермаркету за продуктами, мешканці Галичини  хочуть обрати безпечні для здоров’я харчі та розумно витрачат...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти
Соломія Головіна
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти

Цього тижня на сцені Львівської національної опери – урочисте концертне відкриття Фестивалю давньої музики у Львові, а т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...