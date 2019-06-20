Фасади 30 медзакладів Львова прикрасили квітами

У Львові заквітчали фасади міських закладів охорони здоров’я і висадили квіти на клумбах. Загалом квітами прикрасили близько 30 медичних установ — лікарні, поліклініки й амбулаторії сімейної медицини, у яких були на те технічні можливості. Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я міста, передає прес-служба ЛМР.

Зокрема, у Львові прикрасили квітами: дитячу клінічну лікарню на вул. П. Орлика, 4; клінічний пологовий будинок № 1 на вул. Мечникова, 8; клінічну лікарню швидкої медичної допомоги на вул. Миколайчука, 9; 8-му клінічну лікарню на вул. Навроцького, 23; міську лікарню «Госпіс» на вул. Котляревського, 53 та інші.

Як повідомляється, зелень на фасадах, балконах, вікнах сприяє покращенню мікроклімату в місті, адже забезпечує більше свіжого повітря, а також робить місто значно красивішим.

Нагадаємо, у Львові оголосили конкурс «Квітучий Лев 2019», мета якого – відзначення найкращих квіткових композицій, створених мешканцями у місті.

Фото: ЛМР