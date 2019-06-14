У Львові обиратимуть найгарніше заквітчане підвіконня, літній майданчик та балкон

Мерія Львова оголосила конкурс «Квітучий Лев 2019», мета якого – відзначення найкращих квіткових композицій, створених мешканцями у місті, з 14 червня до 12 липня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У кожному з шести районів міста буде обрано переможця в п’яти номінаціях: «Найгарніший заквітчаний літній майданчик», «Найгарніше заквітчане підвіконня», «Найгарніший заквітчаний балкон», «Найгарніша заквітчана прибудинкова територія», «Найкращий благоустрій приватної садиби».

Долучитися до конкурсу можуть усі мешканці міста, підприємства та установи. Для цього необхідно надіслати на поштову скриньку kvitka.lviv1356@gmail.com фотографії об’єкту, вказати адресу, ім’я учасника (за потреби також назву підприємства чи установи) і контактний телефон.

При районних адміністраціях будуть створені конкурсні комісії, які визначатимуть переможців. Тріумфатори будуть відзначені міським головою Львова.

Результати конкурсу будуть розміщені на фейсбук-сторінці «Гаряча лінія міста» та офіційному веб-сайті ЛМР.