ЗНО-2019: визначено порогові бали «склав/не склав» з іноземних мов та біології

Сьогодні, 19 червня, експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила пороговий бал «склав/не склав» для тестів з англійської, німецької, французької, іспанської мов, біології. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі УЦОЯО.

Після обговорення члени експертної комісії ухвалили рішення встановити пороговий бал з іноземних мов, що відповідає 19 тестовим балам, а з біології – 23.

Також завтра, 20 червня, на інформаційних сторінках учасників буде розміщено результати ЗНО з англійської, німецької, французької, іспанської мов та біології. Цього ж дня у розділі «Керівникам закладів освіти» буде завантажено відомості результатів державної підсумкової атестації, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з кожного з названих нижче предметів, поріг «склав/не склав» подолали: з англійської мови 87,3 % осіб; з німецької – 79,4 %, французької – 87,7 %, іспанської – 83,3 %, з біології – 91 %.

До слова, учасники тестування поточного року зможуть ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей. Бланки відповідей з іноземних мов, біології буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 21 червня.