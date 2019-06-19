У суботу у Стрийському парку робитимуть кардіограму та перевірятимуть кров на цукор

У Львові, 22 червня, у Стрийському парку відбудеться фестиваль здоров’я та активного стилю життя «Живи Активно». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

«Просто серед дерев і квітів ви зможете дізнатися рівень цукру у своїй крові, зробити електрокардіограму, виміряти тиск, отримати прогноз ризиків щодо розвитку хвороб серця й судин і отримати інші консультації лікарів. На вас чекають майстер-класи, лекції та багато розваг для дітей. Фестиваль пропонує разом пройти шлях від розуміння небезпечних симптомів до простих та ефективних рішень — профілактики та лікування, і зробити це легко і цікаво», — розповіли організатори.

Зокрема, відвідувачі матимуть можливість поспілкуватися з кардіологом, дієтологом, ортопедом, сімейним лікарем, окулістом, алергологом і лікарями інших спеціальностей.

Кожен гість, незалежно від темпераменту і віку, отримає корисні знання і рекомендації:

що робити, щоб не хворіти;

як вибрати власну дієту і почати здорово харчуватися;

як полюбити рух і спорт;

чому варто знайти собі хобі;

як розвивати дитину.

Захід триватиме з 12 до 17 години. Вхід вільний.