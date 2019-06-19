У Львові відкриють перший в Україні йога-парк

У Львові, 21 червня, до Міжнародного дня йоги у Парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького відкриють перший в Україні йога-парк. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

«Це проект-переможець Громадського бюджету 2017 року. Вартість проекту була до 300 тисяч гривень. Проект реалізували швидше, проте були пошкоджені встановлені раніше лавочки, тому довелось переробляти, щоб була можливість відкрити цієї неділі. Сподіваємось, це місце допоможе людей займатись їхнім улюбленим спортом», –розповів начальник відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради» ЛМР Орест Файфурка.

Простір охоплює галявину для занять на килимках, лавки для виконання вправ для хребта, підвісні гамаки для перевернутих вправ та коректної розтяжки, конструкції підвісних крісел для відпочинку з краєвидом на мальовничий схил парку та арт-об’єкт у вигляді скульптури, у якій закладено ідею цілісності людини та єдності між людьми. Площа йога-парку — близько 130 кв м.

Передбачено, що інструктори йоги з усіх шкіл Львова проводитимуть тут відкриті безкоштовні заняття, майстер-класи з різноманітних стилів і напрямів йоги для людей різного віку. Жителі міста зможуть також і самостійно практикувати фізичні вправи.

Урочисті заходи відкриття триватимуть у п’ятницю, 21 червня, з 15:00 до 20:00 години.

Програма:

15:00−15:30 — відкриття першого у Львові йога-парку, слово від організаторів;

15:30−17:00 — висаджування квітів та саджанців дерев;

17:00−20:00 — майстер-класи з хатха-йоги на йога-пристроях (Анна Коренчук), майстер-класи з хатха-йоги на килимках;

17:00−18:00 — «сандхана йога» (Ігор Ковальчук);

18:00−19:00 — «хатха йога для розвитку пластичності тіла» (Світлана Славіогло);

19:00−20:00 — «динамічна практика хатха-йоги» (Алла Біднюк).

Усі заходи є безкоштовними.