У Львові низка вулиць сидить без води

Сьогодні, 19 червня, через ремонтні роботи «Львівводоканал» обмежив водопостачання до низки вулиць. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.
Зокрема, до 13 години, через аварійно-ремонтні роботи (витік) на вул. Кривчицька Дорога, 32 не буде водопостачання на таких вулицях:
- Березова – Всі будинки
- Вільде І – Всі будинки
- Воробкевича С – Всі будинки
- Втіха – Всі будинки
- Духновича О – Всі будинки
- Копальна – Всі будинки
- Кривчицька Дорога – Всі будинки
- Міжгірна – Всі будинки
- Мучна – Всі будинки
- На Копані – Всі будинки
- На Сторожі – Всі будинки
- Над Джерелом – Всі будинки
- Ніщинського П – Всі будинки
- Низова – Всі будинки
- Прогулкова – Всі будинки
- Розкіш – Всі будинки
Також, через планові роботи по по встановленню осьової засувки Д=800мм на ВНС «Винники» орієнтовно до півночі не буде водопостачання на:
- смт. Винники – Весь населений пункт
- с. Лисиничі
- с. Підбірці
- Бігова – Всі будинки
- Вовка Ф – Всі будинки
- Глиняна – Всі будинки
- Іванова гора – Всі будинки
- Малі Кривчиці – Всі будинки
- Переможна – Всі будинки
- Поетична – Всі будинки
- Приязна – Всі будинки
Стабільна подача води очікується 20 червня з 6 години ранку.
Анастасія Мельник