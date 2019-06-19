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У Львові низка вулиць сидить без води

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 19 червня, через ремонтні роботи «Львівводоканал» обмежив водопостачання до низки вулиць. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

Зокрема, до 13 години, через аварійно-ремонтні роботи (витік) на вул. Кривчицька Дорога, 32 не буде водопостачання на таких вулицях:

  • Березова – Всі будинки
  • Вільде І – Всі будинки
  • Воробкевича С – Всі будинки
  • Втіха – Всі будинки
  • Духновича О – Всі будинки
  • Копальна – Всі будинки
  • Кривчицька Дорога – Всі будинки
  • Міжгірна – Всі будинки
  • Мучна – Всі будинки
  • На Копані – Всі будинки
  • На Сторожі – Всі будинки
  • Над Джерелом – Всі будинки
  • Ніщинського П – Всі будинки
  • Низова – Всі будинки
  • Прогулкова – Всі будинки
  • Розкіш – Всі будинки

Також, через планові роботи по по встановленню осьової засувки Д=800мм на ВНС «Винники» орієнтовно до півночі не буде водопостачання на:

  • смт. Винники – Весь населений пункт
  • с. Лисиничі
  • с. Підбірці
  • Бігова – Всі будинки
  • Вовка Ф – Всі будинки
  • Глиняна – Всі будинки
  • Іванова гора – Всі будинки
  • Малі Кривчиці – Всі будинки
  • Переможна – Всі будинки
  • Поетична – Всі будинки
  • Приязна – Всі будинки

Стабільна подача води очікується 20 червня з 6 години ранку.

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