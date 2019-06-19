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Тарифи на тепло та гарячу воду у деяких містах України можуть знизити на 15-20%

Соломія Головіна

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Кабінет міністрів України планує розробити та розглянути рішення, яким мають запровадити максимально допустимий розмір тарифів на опалення та гарячу воду. Про це повідомляє «Громадське».

 

«Даю доручення Міністерству регіонального розвитку та Міністерству юстиції про те, щоб винести на наступне засідання уряду (26 червня — ред.) питання про економічно обґрунтоване обмеження цін на тепло і гарячу воду в країні, яке вступить у дію з наступного опалювального сезону», – заявив Гройсман.

За словами прем’єра, тарифи на тепло та гарячу воду у різних містах України відрізняються близько у 2 рази. Ухвалення даного рішення, яке запропонував Гройсман, дозволить зменшити вартість тепла у платіжках у деяких містах України на 15-20%.

Гройсман заявив, що різниця у тарифах у різних містах України так сильно відрізняється через різний стан тепломереж. Так, у містах, у яких інвестували в оновлення тепломереж, тарифи на теплопостачання та подачу гарячої води, є набагато меншими.

У разі ухвалення запропонованого Гройсманом рішення, у теплопостачальників буде близько 6 місяців для того, аби провести інвентаризацію мереж та здійснити заходи щодо їхнього удосконалення.

Нагадаємо, що Нафтогаз знизив ціни на газ для населення у червні на 7,3%. Водночас попри зниження цін на газ, тариф на централізовану подачу гарячої води зменшується не настільки сильно.

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