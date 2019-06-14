Газ для населення у червні подешевшав

У червні 2019 року вартість природнього газу для потреб населення, яка буде розраховуватись у платіжках, знизиться на 7,3% і складе 5553,89 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника). Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з комунікацій НАК «Нафтогаз України».

За даними відомства, в червні ціна газу, за якою Нафтогаз продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%, або на 436,11 грн, порівняно з травнем.

Як відомо, постанова Уряду №485 передбачає, що Нафтогаз для визначення ціни газу за ПСО аналізує 4 показники – ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, та ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року – компанія обирає з них найнижчу. Найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі – вона й визначила ціну на червень.