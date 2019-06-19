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Суд визнав незаконним звільнення Аласанії з посади керівника «Суспільного»

Соломія Головіна

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Шевченківський районний суд міста Києва визнав незаконним та скасував рішення Наглядової ради ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» про дострокове припинення контракту з головою правління UA: Суспільне мовлення Зурабом Аласанією. Про це повідомляє прес-служба суспільного мовника.

 

Суд постановив, що рішення Наглядової ради від 31 січня 2019 року про дострокове припинення контракту з головою правління було прийняте зі значними порушеннями, є незаконним та підлягає скасуванню.

Нагадаємо, Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України раніше вирішила відкласти своє рішення про розірвання контракту з головою правління Зурабом Аласанією до 6 травня 2019 року.

Таке рішення рада ухвалила на засіданні 12 лютого. Його запропонувала Тетяна Лебедєва, яка очолювала Наглядову раду до 8 лютого 2019 року, коли збіг термін її головування. На цьому ж засіданні члени Наглядової ради заслухали Зураба Аласанію та повністю схвалили звіт про роботу правління Суспільного протягом 2018 року. Тоді Лебедєва зазначила, що попереднє рішення достроково звільнити Аласанію спричинило великий резонанс у суспільстві.

Нагадаємо, 7 лютого Наглядова рада оприлюднила протокол свого засідання від 31 січня, на якому й ухвалили дострокове розірвання контракту з головою правління Зурабом Аласанією.

Зураб Аласанія є головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (UA: Суспільне мовлення) з квітня 2017 року. Згідно з контрактом, він має працювати на цій посаді чотири роки.

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