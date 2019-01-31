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Аласанію достроково звільнили з посади керівника «Суспільного»

Соломія Головіна

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Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України сьогодні, 31 січня, достроково припинила контракт з головою правління Зурабом Аласанією. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця голови наглядової ради  Світлана Остапа.

 

«Щойно Наглядова рада «Суспільного» більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією: 9 – за, 3 – проти», – написала вона.

Голова наглядової ради НСТУ Тетяна Лебедєва пояснила, що це питання неодноразово піднімалося, але раніше його не ставили у порядок денний, інформує «Детектор медіа».

«Сьогодні питання про розірвання контакту було розглянуто, оскільки на засіданні мали почути аргументи усіх членів наглядової ради. Рішення приймали з дотриманням всіх процедур, таємним голосуванням. Із 12 присутніх 9 людей проголосували за недовіру голові правління», – сказала вона.

Пані Лебедєва додала, що детальніше про те, що відбувалося на засіданні перед таємним голосуванням, можна буде дізнатися з опублікованих протоколів на сайті «UA:  Суспільне мовлення».

За її словами, Зураб Аласанія буде працювати головою правління ще 2 тижні, тоді наглядова рада НСТУ призначить тимчасово виконуючого обов’язки голови правління.

Тетяна Лебедєва також сказала, що наглядова рада буде готувати оголошення позастрокового конкурсу на посаду голови правління Суспільного. Для цього потрібно створити комісію, розробити умови конкурсу, проголосувати за оголошення конкурсу  тощо.

Голова наглядової ради пояснила, що розірвання контракту із Зурабом Аласанією не стосується членів правління НСТУ та решти його команди. Те, чи вони залишаться в компанії, – їхній вибір.

 

 

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