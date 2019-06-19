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На Львівщині під час руху загорілася фура

Анастасія Мельник

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У вівторок, 18 червня, у селі Далява Дрогобицького району Львівської області під час руху загорівся автомобіль «Reno Magnum». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

 

Як з’ясували пожежники, під час руху транспортного засобу, водій у салоні автомобіля відчув запах диму, відразу зупинився та викликав пожежно-рятувальну службу. За допомогою вогнегасників водій намагався самостійно ліквідувати загорання, проте пожежа швидко продовжувала поширюватись.

Внаслідок пожежі вогнем знищено кабіну водія та пошкоджено моторний відсік автомобіля.

Обставини події встановлюються.

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