На Львівщині під час руху загорілася фура

У вівторок, 18 червня, у селі Далява Дрогобицького району Львівської області під час руху загорівся автомобіль «Reno Magnum». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

Як з’ясували пожежники, під час руху транспортного засобу, водій у салоні автомобіля відчув запах диму, відразу зупинився та викликав пожежно-рятувальну службу. За допомогою вогнегасників водій намагався самостійно ліквідувати загорання, проте пожежа швидко продовжувала поширюватись.

Внаслідок пожежі вогнем знищено кабіну водія та пошкоджено моторний відсік автомобіля.

Обставини події встановлюються.