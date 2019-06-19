На Львівщині під час руху загорілася фура

У вівторок, 18 червня, у селі Далява Дрогобицького району Львівської області під час руху загорівся автомобіль «Reno Magnum». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.
Як з’ясували пожежники, під час руху транспортного засобу, водій у салоні автомобіля відчув запах диму, відразу зупинився та викликав пожежно-рятувальну службу. За допомогою вогнегасників водій намагався самостійно ліквідувати загорання, проте пожежа швидко продовжувала поширюватись.
Внаслідок пожежі вогнем знищено кабіну водія та пошкоджено моторний відсік автомобіля.
Обставини події встановлюються.
Анастасія Мельник