Львівські поліцейські розшукують 25-річного хлопця, який зник декілька днів тому

Поліцейські Львівщини оголосили безвісти зниклого 25-річного мешканця Івано-Франківська. Востаннє його бачили у Львові поблизу готелю «Дністер». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«Працівники Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області встановлюють місцезнаходження безвісті зниклого Пурдика Юрія Миколайовича, 13.04.1994 р.н., мешканця Івано-Франківської області. Востаннє чоловіка бачили у центральній частині Львова в ніч з 13 на 14 червня 2019 року поблизу готелю «Дністер», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Особливі прикмети: шрам над лівим оком, татуювання «3475» на правому зап‘ясті.

Усім, кому що-небудь відомо про його місцезнаходження, прохання повідомити у Галицький відділ поліції, зателефонувавши за номером 068-312-37-22, або 102.

Фото: поліція