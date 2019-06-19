Львів'ян запрошують обговорити долю кінопалацу «Коперник»

У Львові відбудеться відкрита зустріч для всіх небайдужих до розвитку кінокультури в Україні та долі львівського кінопалацу «Коперник». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зустріч відбудеться завтра, 20 червня, о 17.00 у кінопалаці «Коперник» (вул. Коперника, 9). Додамо, що львівський кінотеатр «Коперник» був заснований ще 1912 року як осередок кіноклубної культури, кінопоказів, лекцій, виступів режисерів та акторів.

«З розвитком великих мереж кінотеатрів в Україні за останні роки невеликі кінотеатри почали втрачати свою популярність, проте українське кіномистецтво почало активно розвиватись. Тому невеликі кінотеатри можуть і повинні ставати платформами для співпраці кінолюбителів та кіномитців», – вважають організатори зустрічі.

Саме тому зараз керівництво «Коперника» напрацьовує нову концепцію розвитку. Доки триває перехідний процес, кампанія «Культурне місто» хоче, аби простір «жив».

«Найближчим часом ми будемо організовувати різні події, такі як лекції, інтерактиви та обговорення. Запрошуємо всіх охочих приєднуватись та пропонувати свої ідеї», – зазначають організатори.

«Моя мета – це не тільки збереження «Коперника». Головне – перетворити його в діючий кінотеатр, у якому можна буде подивитись фільми Педро Альмодовара або Джима Джармуша, послухати цікаві лекції про кіно і не тільки, долучитись до кіноклубної «тусовки». А ще «Коперник» — це чудова платформа для проведення мистецьких та кінофестивальних заходів, на кшталт Wiz-Art або «Книжковий Форум», – зазначає арт-менеджер мережі «Кінопалац» Станіслав Тарасенко.