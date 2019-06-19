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Кількість біженців у світі сягнула рекордних понад 70 мільйонів, – ООН

Соломія Головіна

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Кількість біженців у світі минулого року склала понад 70 млн осіб. Про це свідчать дані щорічної доповіді про глобальні тенденції Агентства ООН у справах біженців (УВКБ), повідомляє Укрінформ з посиланням на AFP.

 

«За підрахунками, понад 70 мільйонів людей були змушені покинути свої будинки минулого року», – йдеться у повідомленні.

ООН наводить кількість біженців у 70,8 млн осіб. Це новий рекорд кількості біженців та осіб, які шукають притулку. Для порівняння, наприкінці 2017 року 68,5 мільйона осіб по всьому світу були вимушено переміщені внаслідок насильства або переслідування.

Загалом за останні 20 років кількість переміщених осіб у світі подвоїлася і наразі перевищує населення Таїланду.

В УВКБ ООН пояснюють це збільшення частково зростаючим потоком біженців з Ефіопії, викликаним міжетнічним конфліктом, а також з Венесуели – на фоні економічного колапсу, який призвів до нестачі основних продуктів та ліків у країні.

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