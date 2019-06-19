Грабіжника з Черкащини запроторили до психлікарні у Львові

У Львові уродженця Черкаської області, який підозрювався у вчиненні грабежу, за змовою групи осіб, запроторили до психіатричного закладу із посиленим наглядом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як відомо, 32-річний зловмисник вчинив злочин у листопаді 2018 року. Інцидент стався неподалік кінцевої зупинки громадського транспорту, що на площі Двірцевій, 1 у Львові.

Скориставшись тим, що потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння, лиходій викрав його майно.

Згідно висновку стаціонарної cудово-психіатричної експертизи вказана особа страждає хронічним психіатричним захворюванням у формі параноїдальної шизофренії, а тому не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Відтак, Залізничним районним судом Львова винесено ухвалу, згідно якої задоволено клопотання прокурора та застосовано до фігуранта примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із посиленим наглядом.