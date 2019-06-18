ЗНО-2019: магістрам прийшли запрошення-перепустки

Сьогодні, 18 червня, у «Кабінеті учасника ЄФВВ/ЄВІ» розміщено запрошення-перепустки, у яких зазначено адреси пунктів тестування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Українського центру оцінювання якості освіти.

Зазначається, що доступ до кабінету учасника здійснюється за номером екзаменаційного листа та пін-кодом, зазначеним у ньому.

Освітяни радять учасникам ЄФВВ/ЄВІ самостійно сформувати й завчасно роздрукувати запрошення-перепустку. Адже документ обов’язковий для допуску на пункт тестування.

Основна сесія ЄВІ відбудеться 2 липня, ЄФВВ — 4 липня.

Зверніть увагу! Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться у дві зміни (початок першої зміни – о 10:00 год., другої – о 14:00 год.).

Допуск вступників до пункту тестування буде розпочато о 9.15 / о 13.15 і припинено за 10 хвилин до початку тестування.

Для входу до пункту тестування учасник має показати:

екзаменаційний листок;

документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого зазначені в екзаменаційному листку);

запрошення-перепустку.

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч 65 414 вступників складатимуть «ЗНО в магістратуру» – усі вони зареєструвалися на єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови. З них 16 277 осіб також зареєструвалися на єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з права та правничих компетентностей.