Завтра деякі райони Львова сидітимуть без води  

Завтра, 19 червня, з дев’ятої години ранку і до півночі у деяких районах Львова буде припинено водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

Зокрема, мова йде про такі вулиці: Бігова — Поетична — Переможна — Глиняна — Вовка — Малі Кривчиці — Іванова Гора — Приязна; м. Винники; с. Лисиничі, Підбірці.

Також в Личаківський район подача води буде здійснюватись з пониженим тиском, у зв’язку з плановими роботами з встановлення осьової засувки Д=800 мм на ВНС «Винники».

Стабільне водопостачання очікується 20 червня з шостої години ранку.