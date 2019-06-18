«Візьми собаку на роботу». Все, що потрібно знати учаснику акції

Цієї п’ятниці, 21 червня, відбудеться всеукраїнська акція «Візьми собаку на роботу». Вже сьомий рік поспіль господарі один день зможуть попрацювати разом із своїми чотирилапими компаньйонами. Про саму акцію та про те, як підготувати свого собаку до участі у ній Львівському порталу розповіла керівник служби комунікацій компанії «Кормотех» та ініціатор акції в Україні «Візьми собаку на роботу» Катерина Ковалюк.

За її словами, ця акція покликана розвивати культуру ставлення до тварин в Україні, змінювати статус собаки з суто домашнього улюбленця та статус компаньйона, який може супроводжувати свого господаря не лише на прогулянках, але й також на робочому місці.

«Візьми собаку на роботу – це акція, яку в Україні ініціювали сім років тому. Така акція, наприклад, є у США, де вона проходить близько 20 років. Ми цьогоріч вирішили синхронізуватися, щоб люди йшли на роботу із собаками у світі в один день… Станом на п’ятницю по Україні зареєструвалися понад 300 учасників. У Львові, також станом на п’ятницю, зареєструвалися 30 господарів зі своїми домашніми улюбленцями. Сміливо можна казати, що у всіх куточках України вже зараз є охочі прийти на роботу зі своїми чотирилапими улюбленцями», – розповіла Катерина Ковалюк.

Для того, аби взяти участь в акції необхідно зареєструватися. Це можна зробити тут – http://dogatwork.com.ua/. Зазначимо, що перша тисяча учасників отримує спеціальний бокс і також можливість взяти участь в розіграші.

«У нас з кінологами і ветеранами є спільно сформований бокс, куди ми складаємо правила, як підготуватися і як поводитися в цей день, які речі необхідно мати, аби забезпечити собаку комфортними умовами на робочому місці. Тварина в офісі – це має бути щастя для тварини, щастя для господаря і щастя для співробітників. В боксі є корм для тварини, є пакети для прибирання за собакою, є снеки – ласощі, які покликані посилювати комунікацію та взаємодію між власником і його улюбленцем», – каже Катерина Ковалюк.

Як підготувати собаку до акції?

Як кажуть організатори акції, собака – це тварина, яка не прив’язана до локації, а прив’яза до господаря. Тому у будь-якому випадку такий захід для собаки буде позитивним.

Тож власникам чотирилапих улюбленців радять:

Якщо є можливість раніше прийти з собакою в офіс, наприклад, за день чи два до акції, то варто це зробити. Собака таким чином познайомиться з офісом;

Також важливо, щоб у день акції собака мав постійний доступ до чистої питної води та до їжі;

Необхідно, щоб тварина мала місце для комфортного відпочинку. Бажано, щоб це було якесь ліжечко чи ковдра біля робочого столу господаря.

Також організатори зазначають, що перед тим, як реєструватися, потрібно спитати у своїх колег, чи немає ні в кого алергії на шерсть. Також, уточнити у керівництва, чи можна прийти з собакою в офіс. А працівникам офісу, до яких завітає собака, радять взаємодіяти із чотирилапими лише з дозволу господаря.

P.S. Львівський портал також візьме участь у цій акції ;)

Фото: “Візьми собаку на роботу”