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Веслувальники Львівщини привезли «золото» з чемпіонату України

Анастасія Мельник

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Упродовж 14-16 червня збірна команда Львівщини брала участь у чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон» серед юнаків, юніорів та молоді, який відбувався у Києві.

 

Львівська команда виступила у категорії юніори: у відкритому, змішаному та жіночому класах.

Спортсмени здобули такі місця: Д-12 відкритий клас 200м – I місце, Д-12 змішаний клас 200м – I місце, Д-12 жіночий клас 200м – II місце, Д-12 відкритий клас 500м – II місце, Д-12 змішаний клас 500м – I місце, Д-12 жіночий клас 500м – II місце.

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