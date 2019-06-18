Веслувальники Львівщини привезли «золото» з чемпіонату України

Упродовж 14-16 червня збірна команда Львівщини брала участь у чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон» серед юнаків, юніорів та молоді, який відбувався у Києві.

Львівська команда виступила у категорії юніори: у відкритому, змішаному та жіночому класах.

Спортсмени здобули такі місця: Д-12 відкритий клас 200м – I місце, Д-12 змішаний клас 200м – I місце, Д-12 жіночий клас 200м – II місце, Д-12 відкритий клас 500м – II місце, Д-12 змішаний клас 500м – I місце, Д-12 жіночий клас 500м – II місце.