В Україні будуть встановлювати металеві стовпчики на тротуарах перед пішохідними переходами

В Україні будуть влаштовувати на тротуарах біля пішохідних переходів захисне огородження -металеві стовпчики. Це необхідно для безпеки пішоходів. Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, передає прес-служба уряду.

«Думаю, багато хто помічав, що на вулицях Києва та інших міст біля пішохідних переходів почали з’являтися спеціальні огородження – металеві стовпчики. Вони дуже потрібні, щоб підвищити безпеку пішоходів, адже у разі наїзду авто або іншої надзвичайної ситуації вони можуть притримати удар та зменшити наслідки аварії, тим самим врятувати людям життя. Тому в нових змінах в ДБН щодо вулиць і доріг ми прописали обов’язковість їх влаштування на всіх тротуарах біля пішохідних переходів в одному рівні. Сподіваюсь, найближчим часом ця норма буде прийнята як обов’язкова», – сказав він.

Згідно з проектом змін у Державних будівельних норм для безпечного перебування людей на тротуарах біля пішохідних переходів в одному рівні їх необхідно відокремлювати від проїжджої частини шляхом встановлення обмежувального огородження. Це металеві стовпчики.

Нагадаємо, що зараз вже діє аналогічна норма, відповідно до якої всі зупинки громадського транспорту мають обов’язково проектуватися із захисними огороджувальними стовпчиками.