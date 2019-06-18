У Львові упродовж трьох місяців триватиме наймасштабніший мистецький проект року

У Львові 19 червня у Палаці Лозинського (вул. Стефаника, 3), відкриється унікальна виставка «Ангели», яка складається із більш, ніж 400 експонатів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

Виставковий проект «Ангели» – це неординарна культурна подія й, водночас, наймасштабніший мистецький проект року. Над її створенням три роки працювала кураторська група Павла Гудімова, шукаючи найцікавіші твори, факти та історії.

«Із самого початку ми вийшли поза стандартний музейний набір експонатів, визначивши діапазон візуального дослідження ангелів від іконографії до масової культури. Основний масив історично важливих експонатів збирали в українських музеях, бібліотеках і приватних колекціях, здійснювали зйомку скульптури й розписів у соборах. Також приділяли увагу сучасному мистецтву, кіно, коміксу, фентезі й навіть побутовим артефактам», – розповіла куратор проекту Павло Гудімов.

Проект зібрав понад 400 експонатів з музейних та приватних колекцій у 23 залах Палацу Лозинського та Музеї Пінзеля на площі більш, ніж 2 тис. кв. м.

Твори найвідоміших художників минулого й сучасності: від Дюрера, Рембрандта, Буше, Врубеля, Мальчевського, Клінгера, Кульчицької, Новаківського до Шагала, Кабакова, Равського, Костирка та Сільваші. До експозиції також увійшли предмети археології, скульптури й живопису, артефакти масової культури і, навіть, музика, яку спеціально для проекту написав композитор Святослав Луньов. До проекту залучено 40 інституцій та команда провідних експертів.

Виставкова частина буде розділена на 5 тематичних блоків, кожен з яких переосмислює окремий вимір існування ангелів.

Перший блок – «Крилаті» – допоможе зрозуміти витоки ангелів серед численних крилатих істот міфології.

Розділ «Сюжети» – розповість про релігійні сюжети за участі ангелів.

Блок «Архангели і ієрархії» – це погляд на чини небесної спільноти за участю української мисткині Альбіни Ялози.

Розділ «Культура» присвячений історії образу ангела у мистецькій традиції – від стародавніх фресок, ренесансної гравюри, через барокову скульптуру й живопис символізму до ілюстрації та інсталяції.

П’ята частина – «Ангели та люди» – демонструватиме, як людство вплітало ангелів у своє повсякдення, як послуговувалось змістом цього образу – від народного повір’я давнини до сучасної маркетингової кампанії.

Проект «Ангели» – це не лише знайомство з мистецтвом, але й насичена паралельна програма. Про істот із крилами гостям розповідатимуть лектори –знавці культури, релігії та історії, а куратор проекту Павло Гудімов проведе низку авторських екскурсій виставкою.

Виставковий проект триватиме до 22 вересня у залах Палацу Лозинського (вул. Стефаника, 3) та в Музеї Пінзеля (пл. Митна, 2).

Наприкінці червня організатори виставки також встановлять у Львові 7 фотозон із крилами, де львів’яни і гості міста зможуть зробити тематичне фото та отримати всю інформацію про виставку. Фотозони будуть розташовані на пл. Ринок, пл. Митна, пл. Музейна, біля Львівської оперного театру, Палацу Потоцьких, кінотеатру ім. О. Довженка та Будинку органної та камерної музики.