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У ДТП на Жовківщині травмувались двоє дітей

Наталя Дуляба

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Вчора, 17 червня, орієнтовно об 11:00 год. на трасі Львів – Рава-Руська сталась аварія, у якій постраждали двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, що 42-річний водій автомобіля «Опель», виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з «Мерседесом» під керуванням 32-річного мешканця Жовківщини.

Внаслідок ДТП постраждали троє пасажирів «Мерседеса»: 32-річну жінку після надання медичної допомоги відпустили додому, а двох хлопчиків віком 4 та 11 років госпіталізували зі струсом головного мозку, закритою черепно-мозковою травмою та іншими травмами.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох  років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування.

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