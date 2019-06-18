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Невідомі особи пошкодили бронзовий макет Собору святого Юра

Анастасія Мельник

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У Львові невідомі особи пошкодили елементи Святоюрського комплексу у мініатюрі, який був створений для людей з вадами зору. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

 

«Ми провели переговори зі скульптором. Втрачені та пошкоджені елементи буде невдовзі відновлено », — повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року на пл. святого Юра відкрили бронзовий макет Святоюрського комплексу у мініатюрі. Цей макет адаптований для незрячих львів’ян і гостей міста в межах проєкту «Львів на долонях», який ініціювала «Українська спілка інвалідів — УСІ».

Мінімакет Святоюрського комплексу включає в себе Собор святого Юра, Митрополичі палати, Митрополичі сади, дзвіницю, курію, пам’ятник Митрополиту Андрею Шептицькому. Фінансування на створення макету Собору св. Юра надала Львівська міська рада у сумі 50%, і других 50% надало Міністерство культури України. Загалом — це 149 тис. грн.

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