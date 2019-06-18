ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканця Ходорова, який перебував у розшуку, знайшли мертвим із 40 ножовими пораненнями

Вероніка Рой

|

Поліцейські затримали зловмисника, що жорстоко вбив 57-річного чоловіка. На тілі жертви було виявлено близько 40 ножових поранень та інші тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Жидачівське відділення поліції 16 червня надійшло повідомлення від 32-річного жителя міста Ходорів про те, що його 57-річний батько, який проживає окремо, не виходить на зв’язок, а місцезнаходження його невідоме.

Правоохоронці під час пошуків чоловіка виявили його тіло з ознаками насильницької смерті, прикрите сухою травою, неподалік сараю на території сусіднього домогосподарства.

Було встановлено, що до вчинення злочину причетний раніше судимий 43-річний житель Жидачівського району, який переховувався після скоєного.

«Чоловіки розпивали спиртні напої і між ними виник конфлікт, під час якого гість заподіяв господарю оселі тілесні ушкодження. Зараз зі зловмисником поліцейські проводять слідчі дії, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу», – повідомляють правоохоронці.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах
Анастасія ПИЖ
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах

Прямуючи до супермаркету за продуктами, мешканці Галичини  хочуть обрати безпечні для здоров’я харчі та розумно витрачат...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти
Соломія Головіна
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти

Цього тижня на сцені Львівської національної опери – урочисте концертне відкриття Фестивалю давньої музики у Львові, а т...

Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...