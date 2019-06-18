Мешканця Ходорова, який перебував у розшуку, знайшли мертвим із 40 ножовими пораненнями

Поліцейські затримали зловмисника, що жорстоко вбив 57-річного чоловіка. На тілі жертви було виявлено близько 40 ножових поранень та інші тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Жидачівське відділення поліції 16 червня надійшло повідомлення від 32-річного жителя міста Ходорів про те, що його 57-річний батько, який проживає окремо, не виходить на зв’язок, а місцезнаходження його невідоме.

Правоохоронці під час пошуків чоловіка виявили його тіло з ознаками насильницької смерті, прикрите сухою травою, неподалік сараю на території сусіднього домогосподарства.

Було встановлено, що до вчинення злочину причетний раніше судимий 43-річний житель Жидачівського району, який переховувався після скоєного.

«Чоловіки розпивали спиртні напої і між ними виник конфлікт, під час якого гість заподіяв господарю оселі тілесні ушкодження. Зараз зі зловмисником поліцейські проводять слідчі дії, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу», – повідомляють правоохоронці.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.