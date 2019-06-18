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Львівські трамваї тимчасово змінили рух

Анастасія Мельник

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У зв’язку із технічною несправністю трамвайного вагона, що трапилася на території трамвайного депо, що на вулиці Городоцькій, 185, трамвайні маршрути № 1, № 4, № 6 та № 9 курсують за частково зміненою схемою руху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

 

Зокрема, вагони маршрутів № 1, № 4 та № 9 тимчасово курсують до кінцевої на вул. Коновальця та у зворотному напрямку, відповідно до своїх маршрутів.

Маршрут № 6 тимчасово курсує до Церкви св. Анни.

Прогнозований час усунення технічної несправності до 13.00 год. Задіяно усі необхідні технічні бригади для якнайшвидшого усунення технічної несправності.

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