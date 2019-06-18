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Львів’янам нагадують, що з 1 липня міські тролейбуси змінять нумерацію

Марина Тараненко

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У Львові з 1 липня відбудуться зміни у нумерації маршрутів міських тролейбусів. Зміни буде впроваджено з метою зменшення кількості дублювання номерів маршрутів різних видів транспортних засобів, а також запровадження єдиної системи нумерації громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

«Вигода від такого впровадження в тому, що на час ремонтів тролейбусний чи трамвайний маршрут можна замінити автобусом. Тобто на цей маршрут виїздить автобус з номером трамвайного чи тролейбусного маршруту і пасажир не відчуває незручності», — розповів керівник відділу розвитку ЛКП «Львівелектротранс» Ігор Могила.

Станом на сьогодні у місті існують різні маршрути трамваїв, тролейбусів та автобусів, які мають однаковий номер. Дуже часто трамваї, тролейбуси та автобуси з однаковим номером перетинаються на деяких ділянках та проходять через одну і ту ж зупинку.

Загалом таке перетинання маршрутів громадського транспорту спостерігаємо:

Для зміни номерів тролейбусних маршрутів сформовано новий номер маршруту шляхом додавання числа 20 до наявного номера, а номер маршруту 24 залишиться без змін.

Таким чином, отримаємо тролейбусні маршрути:

Як додають у мерії, впровадження зміни нумерації маршрутів усього громадського транспорту буде реалізовано у два етапи:

  1. зміна номерів тролейбусних маршрутів (при цьому новий номер повинен сформуватись шляхом додавання числа 20 до вже наявного номера. При цьому номер маршруту 24 залишити без змін. В результаті буде отримано тролейбусні маршрути № 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33);
  2. зміна номерів автобусних маршрутів (під час проведення чергового конкурсу на вибір перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування, поточного коригування старих та введення нових маршрутів).

 

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