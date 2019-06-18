Львів’янам нагадують, що з 1 липня міські тролейбуси змінять нумерацію

У Львові з 1 липня відбудуться зміни у нумерації маршрутів міських тролейбусів. Зміни буде впроваджено з метою зменшення кількості дублювання номерів маршрутів різних видів транспортних засобів, а також запровадження єдиної системи нумерації громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

«Вигода від такого впровадження в тому, що на час ремонтів тролейбусний чи трамвайний маршрут можна замінити автобусом. Тобто на цей маршрут виїздить автобус з номером трамвайного чи тролейбусного маршруту і пасажир не відчуває незручності», — розповів керівник відділу розвитку ЛКП «Львівелектротранс» Ігор Могила.

Станом на сьогодні у місті існують різні маршрути трамваїв, тролейбусів та автобусів, які мають однаковий номер. Дуже часто трамваї, тролейбуси та автобуси з однаковим номером перетинаються на деяких ділянках та проходять через одну і ту ж зупинку.

Загалом таке перетинання маршрутів громадського транспорту спостерігаємо:

Для зміни номерів тролейбусних маршрутів сформовано новий номер маршруту шляхом додавання числа 20 до наявного номера, а номер маршруту 24 залишиться без змін.

Таким чином, отримаємо тролейбусні маршрути:

Як додають у мерії, впровадження зміни нумерації маршрутів усього громадського транспорту буде реалізовано у два етапи: