Чиновника Шевченківської райадміністрації оштрафували за незадеклароване авто

Суд оштрафував начальника одного з відділів Шевченківської районної адміністрації Львова за незадекларований автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Будучи суб’єктом декларування, посадовець порушив законодавство і не повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані – купівлю транспортного засобу вартістю понад 123 000 гривень.

Через це на чиновника склали адміністративний протокол за ч.2 ст.172-6 КУпАП.

Нещодавно Шевченківський районний суд м. Львова визнав винним посадовця та застосував щодо нього стягнення у вигляді штрафу.