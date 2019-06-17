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В аварії на Миколаївщині постраждали двоє дітей

Наталя Дуляба

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У неділю, 16 червня, орієнтовно о 22:10 год. у селі Крупське Миколаївського району внаслідок автозіткнення травмувались двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Встановлено, що 20-річний водій автомобіля «Фольксваген Пасат», місцевий мешканець, не вибрав безпечної швидкості, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся зі «Шкодою Октавією А5», якою керував 35-річний житель Миколаївського району.

У ДТП постраждали двоє пасажирів «Шкоди» – діти віком 14 та 11 років. Їх госпіталізували у Миколаївську центральну районну лікарню.

Наразі всі деталі події встановлюються.

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