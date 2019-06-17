У Єлисейському палаці зустрілися перші леді України та Франції

Сьогодні, 17 червня, у рамках офіційного візиту президента України до Французької Республіки Олена Зеленська зустрілася з дружиною Президента Франції Бріжит Макрон у Єлисейському палаці, передає прес-служба президента.

Під час спілкування Бріжит Макрон розповіла про структуру її офісу й Хартію, що окреслює завдання та ініціативи, які курує перша леді.

Дружина Президента Франції поділилася досвідом організації різних проектів, що проходять під патронатом першої леді. Основна увага зосереджена на освіті та охороні здоров’я, питаннях, пов’язаних з дітьми та підлітками.

Водночас перша леді України Олена Зеленська розповіла про свої задуми щодо майбутніх проектів, над якими планує працювати в Україні.

Також вона запросила Бріжит Макрон відвідати нашу країну.