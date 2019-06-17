У Львові 21 червня відбудеться Свято музики

У Львові, у день літнього сонцестояння — 21 червня, одночасно з аналогічними подіями у більш ніж у 800 містах по всьому світу відбудеться глобальне Свято музики. Про це йдеться на Facebook-сторінці події.

«Ідея Свята є надзвичайно простою і захопливою – святкування музики наживо в будь-яких її проявах, безкоштовно і відкрито для людей у публічному просторі міста», – йдеться у повідомленні.

За словами організаторів, Свято відбувається задля поширення музики, заохочення музикантів до самовираження у просторі міста, донести міській громаді музику будь-якого жанру та стилю у живому виконанні.

«Адже музика — це універсальна сила, що поєднує людей різного віку, походження, статусу, переконання і смаку», – додали організатори.

Ознайомитися із переліком учасників та місцем виступу можна за посиланням.