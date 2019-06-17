ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові 21 червня відбудеться Свято музики

Анастасія Мельник

|

У Львові, у день літнього сонцестояння — 21 червня, одночасно з аналогічними подіями у більш ніж у 800 містах по всьому світу відбудеться глобальне Свято музики. Про це йдеться на Facebook-сторінці події.

 

«Ідея Свята є надзвичайно простою і захопливою – святкування музики наживо в будь-яких її проявах, безкоштовно і відкрито для людей у публічному просторі міста», – йдеться у повідомленні.

За словами організаторів, Свято відбувається задля поширення музики, заохочення музикантів до самовираження у просторі міста, донести міській громаді музику будь-якого жанру та стилю у живому виконанні.

«Адже музика — це універсальна сила, що поєднує людей різного віку, походження, статусу, переконання і смаку», – додали організатори.

Ознайомитися із переліком учасників та місцем виступу можна за посиланням.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах
Анастасія ПИЖ
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах

Прямуючи до супермаркету за продуктами, мешканці Галичини  хочуть обрати безпечні для здоров’я харчі та розумно витрачат...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти
Соломія Головіна
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти

Цього тижня на сцені Львівської національної опери – урочисте концертне відкриття Фестивалю давньої музики у Львові, а т...

Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...