ОСТАННІ НОВИНИ

Смертельна ДТП на Мостищині: 19-річний водій на «Шкоді» врізався в електроопору

Наталя Дуляба

|

У неділю, 16 червня, орієнтовно о 02:55 год. ночі на дорозі Мостиська – Самбір у селі Воля Садківська, що на Мостищині, сталась аварія, у якій загинула людина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Встановлено, що 19-річний водій автомобіля «Шкода Фабія», мешканець села Вербівка Самбірського району, не впорався із керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з електроопорою.

Внаслідок ДТП водія і його 20-річного пасажира госпіталізували в Самбірську центральну районну лікарню. Втім від отриманих травм пасажир помер у травматологічному відділенні медзакладу.

Як повідомили Львівському порталу у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Стаття передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі проводиться досудове розслідування, всі деталі аварії встановлюються.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах
Анастасія ПИЖ
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах

Прямуючи до супермаркету за продуктами, мешканці Галичини  хочуть обрати безпечні для здоров’я харчі та розумно витрачат...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти
Соломія Головіна
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти

Цього тижня на сцені Львівської національної опери – урочисте концертне відкриття Фестивалю давньої музики у Львові, а т...

Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...