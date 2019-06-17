Смертельна ДТП на Мостищині: 19-річний водій на «Шкоді» врізався в електроопору

У неділю, 16 червня, орієнтовно о 02:55 год. ночі на дорозі Мостиська – Самбір у селі Воля Садківська, що на Мостищині, сталась аварія, у якій загинула людина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Встановлено, що 19-річний водій автомобіля «Шкода Фабія», мешканець села Вербівка Самбірського району, не впорався із керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з електроопорою.

Внаслідок ДТП водія і його 20-річного пасажира госпіталізували в Самбірську центральну районну лікарню. Втім від отриманих травм пасажир помер у травматологічному відділенні медзакладу.

Як повідомили Львівському порталу у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Стаття передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі проводиться досудове розслідування, всі деталі аварії встановлюються.