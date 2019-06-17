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На Сколівщині двоє людей потрапили в реанімацію через укуси змій

Наталя Дуляба

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Протягом неділі, 16 червня, до Сколівської центральної районної лікарні госпіталізували двох людей, які постраждали від укусів змій. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Орієнтовно о 16:09 год. у реанімацію госпіталізували 34-річного львів’янина. За даними департаменту цивільного захисту населення Львівської ОДА, чоловіка змія вкусила у кисть правої руки на подвір’ї житлового будинку у селі Мита.

Цього ж дня о 19:15 год. у лікарню доставили 47-річного киянина, якого у ліву ногу вкусила змія. За попередньою інформацією, інцидент стався під час відпочинку на березі річки Опір.

Зазначимо, що найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Зазвичай місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці. Детальніше про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила, читайте тут.

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