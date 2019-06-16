Вночі львівські патрульні влаштували погоню за п’яним 18-річним водієм без прав

Вночі львівським патрульним влаштували погоню за п’яним 18-річним хлопцем, який керував автомобілем без прав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції у Львівській області.

Патрульні на вулиці Липинського о 2 год. 30 хв. помітили ВАЗ 21013 з вимкненими фарами. Водієві дали вимогу зупинитися, однак він її проігнорував і почав втікати в напрямку міста Жовква. Порушник не звертав уваги ні на вказівки з гучномовця, ні на сирени, ні на проблискові маячки червоного та синього кольорів.

«Він виїжджав на зустрічну, проїжджав на червоне світло і наражав на небезпеку усіх учасників дорожнього руху. Переслідування тривало близько 12 кілометрів і два екіпажі патрульних заблокували втікача. 18-річний юнак, який став повнолітнім лиш два тижні тому, ще не отримував посвідчення водія. Він пояснив свою втечу тим, що перелякався. Натомість патрульні встановили основну причину – львів’янин керував напідпитку. Пристрій драгер показав результат 0,75 проміле», – розповідають у патрульній поліції.

Хлопця затримали і всі адмінматеріали складали в Шевченківському відділі поліції. Відповідно, окрім протоколу затримання, хлопець отримав постанову за те, що їздить не отримавши прав, протокол за ігнорування вимог про зупинку та протокол за нетверезе кермування.

Фото: патрульна поліція