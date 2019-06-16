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У Сколе під час пожежі у літній кухні загинув 36-річний чоловік

Вероніка Рой

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Вчора у Сколе на вул. Грушевського, 12 виникла пожежа в дерев’яній 2-поверховій літній кухні з мансардою. Внаслідок пожежі загинув 36-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Як повідомляється, до рятувальників інформація про пожежу надійшла о 19:38.

«Під час розвідки пожежі рятувальники виявили тіло сина власника помешкання, 1983 року народження.  Вогнеборці запобігли згоранню 3 будівель. Пожежу локалізовано о 20:10, ліквідовано о 20:48 в складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 60 кв. м, два металопластикові вікна, міжкімнатні та вхідні двері, стіни та перекриття на площі 200 кв.м, дах на площі 100 кв. м», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Обставини події та причину виникнення загоряння встановлюють правоохоронці.

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